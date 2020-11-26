Pandemi nedeniyle boş kalan kampüse inen tilki görüntülendi - Son Dakika

Pandemi nedeniyle boş kalan kampüse inen tilki görüntülendi
26.11.2020 14:41
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında boş kalan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kampüsünde gezinen tilki görüntülendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında boş kalan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kampüsünde gezinen tilki görüntülendi.
Pandemi tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin yaşanmadığı üniversitenin Gölköy Yerleşkesine bir tilkinin gelmeye başladığı belirlendi.
Günün değişik saatlerinde kampüsteki yeşil alanlara gelen tilkiyi, üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker görüntüledi. Peker, tilkinin kampüs içindeki çimlerde gezinmesini fotoğraflayarak sosyal medya hesabında paylaştı.
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