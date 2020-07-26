Son dakika haberi | Pandemi sebebiyle dükkanını arabaya sığdırdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Pandemi sebebiyle dükkanını arabaya sığdırdı

Son dakika haberine göre İzmir'de esnaflık yapan Mehmet Karakuzu, pandemi sürecinde bir arabayı mobil tamir aracına dönüştürüp müşterilerinin ayağına giderek telefonlarını tamir etmeye başladı.

Son dakika haberi | Pandemi sebebiyle dükkanını arabaya sığdırdı, System.String[]

İzmir'de esnaflık yapan Mehmet Karakuzu, pandemi sürecinde bir arabayı mobil tamir aracına dönüştürüp müşterilerinin ayağına giderek telefonlarını tamir etmeye başladı. Hastaneden çıkamayan sağlık çalışanından küçük çocuğu olan ev hanımına kadar herkese hizmet verdiklerini söyleyen Karakuzu, müşterilerinin bu hizmete şaşırdığını ve çok beğendiğini söyledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karşıyaka Çarşısı'nda telefon dükkanı işleten ve 25 yıldır bu işi yapan Mehmet Karakuzu (41), pandemi süreci nedeniyle işlerinde sıkıntı yaşadı. Bir ara insan yoğunluğundan dolayı önlem amacıyla kapatılan Karşıyaka Çarşısı'nda iş yapmakta zorlanan Karakuzu, panelvan bir aracın içine dükkanındaki tamir aletlerini koyarak, elektrik tesisatı döşettirip aracı mobil tamir aracına dönüştürdü. Yaklaşık 20 gün önce bu fikrini hayata geçiren Karakuzu, İzmir'in birçok ilçesindeki müşterilerine ulaşarak hizmet vermeye başladı. Evlerinden çıkamayan veya işlerinden dolayı fırsat bulamayan vatandaşların telefonlarını tamir eden Karakuzu, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İZMİR'İN YÜZDE 90'INA HİZMET VERİYOR

Mobil tamir aracını görenlerin ve bu hizmeti yaptıklarını öğrenen vatandaşların şaşırdığını söyleyen Mehmet Karakuzu, "Vatandaşlar, internet sayfamıza 'Gerçekten böyle bir işe başladınız mı?' gibi şaşırdıklarını belirten yorumlar yazıyorlar. Çok fazla talep aldık ve bizim de hoşumuza gitti. İki katına çıkan işlerimiz var, bazı günler nereye gideceğimize yetiştiremiyoruz. İzmir'in yüzde 90'ına ulaşabiliyoruz. Bir gün Foça'ya gidiyoruz, yarın Gaziemir'deyiz, ertesi gün Buca'ya gidiyoruz. Sürekli dolaşım halindeyiz. Müşterilerimiz şaşırdıkları kadar da işimizi beğeniyorlar, inşallah böyle devam ederiz" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANININ ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GİDEREK TELEFONUNU TAMİR ETTİ

Mobil tamir aracına ilginin çok fazla ilgi olduğunu ve bu işi devamlı olarak yapmayı planladığını söyleyen Karakuzu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşlerimiz daha da artarsa iki arabayla hizmet vermeye başlayacağız. İnsanların zaman kaybını ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Son 10 günde arabayla hizmet verdiğimiz 20 müşterimiz oldu. Müşterilerimizin hepsi farklı profillerden. Hastanede çalışan fakat hastaneden çıkmaya vakit bulamayan sağlık çalışanımızın telefonunu hastaneye giderek tamir ettik. Adliyede hakimimize hizmet verdik. Evinde olup küçük çocuğu olduğu için evinden çıkamayan bir hanımefendiye hizmet verdik."

(Salih Yılmazsoy - Hakan Gözalan/İHA)

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Pandemi sebebiyle dükkanını arabaya sığdırdı - Son Dakika
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