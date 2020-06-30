Son dakika haberi... Pandemi sonrası ilk tiyatro oyunu galasını yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Pandemi sonrası ilk tiyatro oyunu galasını yapmaya hazırlanıyor

Son dakika genel haberine göre - Pandemi sonrası ilk tiyatro oyunu galasını yapmaya hazırlanıyor Orhan Veli Kanık'ın hayatı ilk kez kendi şiirleriyle anlatılıyor Yeni tip korona virüs dolayısı ile tiyatro salonları kapatılmıştı.

- Pandemi sonrası ilk tiyatro oyunu galasını yapmaya hazırlanıyor

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Orhan Veli Kanık'ın hayatı ilk kez kendi şiirleriyle anlatılıyor

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs dolayısı ile tiyatro salonları kapatılmıştı. Bu kapsamda pandemi sonrası oynanacak ilk tiyatro olma özelliği taşıyan "Veli'nin Oğlu Orhan" adlı tiyatro oyunu Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür Merkezi'nde 1 Temmuz'da galasını yapmaya hazırlanıyor.

Küçükçekmece Belediyesi öncülüğünde, tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök'ün, Orhan Veli Kanık'ın şiirlerinden yola çıkarak kurguladığı Hakan Dedeler'in ise tamburuyla sahnede eşlik ettiği "Veli'nin Oğlu Orhan" adlı tiyatro oyunu sahneye taşınıyor. 1 Temmuz tarihinde galasını Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapmaya hazırlanan oyunda tüm pandemi sürecindeki kurallara uyulacak. 279 kişilik salona sadece 37 kişi alınacak. Seyirciler sosyal mesafeye uygun ve maskeli oturacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ayrıca oyun pandemi sonrası sahnelenen ilk oyun olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda birden fazla ilki de içinde barındırıyor. Orhan Veli Kanık'ın hayatı ilk kez kendi şiirleriyle anlatılırken, Türk müziğinin nadide enstrümanlarından biri olan tambur, ilk kez bir tiyatro oyunuyla sahnede yer alıyor. Bütün bunlarla beraber Orhan Veli'nin şiirleri, yine ilk kez çok sevdiği Türk müziği besteleriyle hayat buluyor.

"1 Temmuz'da ilk sahnesini açan tiyatro oyunu bizmişiz"

Türkiye'de perdesini açacak ilk tiyatro oyunu olacağını daha sonra öğrenen Hakkı Ergök, "Oyunun yazarı olarak Orhan Veli'nin şiirlerinden hayatını kurgulamaya çalıştım. Orhan Veli'nin hayatından yaptığım bu kurguyu kronolojik olarak yapmadım, duygusal bir kurgu oldu. Biz bir özel tiyatro olsaydık, arkamızda kimse olmasaydı. Diğer tüm tiyatrolar gibi bizde perdemizi açamazdık. Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi'nin verdiği büyük destekle biz bu oyunu çıkarttık. Pandemi yasağının sona erdiği gün Türkiye'de perdesini açacak ilk oyun olacağını biz daha sonra öğrendik. Baktık 1 Temmuz'da ilk sahnesini açan tiyatro oyunu bizmişiz. Bunun onurunu yaşıyoruz" dedi.

"279 kişilik bir sahne sadece 37 kişi alacağız"

Pandemi sürecindeki tüm kurallara uyulacağından bahseden Ergök, "Atakent Kültür Merkezi 279 kişilik bir sahne, sadece 37 kişi alacağız. Birer sıra atlatıp üçer koltuk boş bırakarak insanları alacağız. Zaten bugün heryer dezenfekte edilecek. Bütün önlemler alınacak seyirci maskeli izleyecek. Girerken ateş ölçülecek ve sosyal mesafeye uyulacak. Orhan Veli'nin sahneye çıkan oyunlarında hiç Türk Sanat Müziği kullanılmamış. Oysa ki Orhan Veli'nin en sevdiği müzik türüdür Türk Sanat Müziği. Biz de tamburu yakıştırdık. Çünkü tambur ile piyona arasında çok net bir benzerlik var. Bende bunu yeni fark ettim. Piyona'da da her nota tek tek vuruluyor, tamburda da" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde evde besteler yaptığını söyleyen Hakan Dedeler, "Tambur'da biliyorsunuz İstanbul'a ait bir saz. Aslında kurgusal olarak baktığınızda Orhan Veli'de İstanbul şairi. Pandemi döneminde sahneye çıkmadık. Ama bu oyun pandemi sürecinde ortaya çıkan bir eser. Pandemi sürecinde evde çok vakit geçirdim ve yıllar sonra besteler yapmaya başladım. Bu besteler ortaya çıkınca bende mutlu oluyorum tabi" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Pandemi sonrası ilk tiyatro oyunu galasını yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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