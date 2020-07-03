Son dakika haberi! Pandemi süreci 'dijital menü' uygulamasına ilgiyi arttırdı

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı yeni normal düzende restoran ve kafeler müşterilerini ağırlamaya başladı. Salgın sürecinde hijyen ve sosyal mesafenin ön plana çıkmasıyla birlikte vatandaşlar kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca temastan uzak durmaya özen gösteriyor.



Bursa'nın önde gelen iletişim ajanslarından SenteServices tarafından yazılımları yüzde yüz yerli olarak tamamlanan Menü Pixel uygulaması ile salgın sürecinde kafe ve restoran müşterileri menüye dokunmak zorunda kalmayacak. SenteServices, dünya genelinde son yıllarda önemli bir çıkış yakalayan dijital menü uygulamasını tamamen kendi yazılımları ile kafe ve restoran işletmecilerinin kullanımına sundu. Menü Pixel adı verilen ve işletmeye özel oluşturulan data matrix barkodunun telefon ya da tablet cihazlar ile okutulmasıyla çalışan dijital menü uygulaması, pandemi sürecinde ve sonrasında konuk ağırlayan mekanlarda müşterilerin temas etmeden sipariş verebilmesine imkan sağlıyor.



Uygulama hakkında bilgiler veren Ajans Başkanı Özleyiş Ardalı, işletmelerin menülerini sürekli güncel tutabilmesine de olanak sağlayan Menü Pixel'in tüm mobil işletim sistemlerine uyumlu olduğunu vurguladı. Kolay bir kurulum süreci ile sistemin hemen kullanılmaya başlanabileceğini aktaran Ardalı; "Uygulama için yüksek maliyetle bir lisans satın almaya gerek yok. İşletmeler, abonelik sistemi sayesinde, ekonomik bir bütçe ile panele üye oluyorlar. ve sınırsız ürün ekleme özelliği ile kendi menülerini oluşturabiliyorlar. Ürün fiyatlarını, içerik ve görsellerini istedikleri gibi değiştirebildikleri için gereksiz menü basım masrafından da kurtulmuş oluyorlar ve menüleri sürekli güncel kalıyor. Müşterilerine her anlamda steril bir ortam sağlamak isteyenler için bu uygulama büyük bir kolaylık sağlıyor. Telefon ya da tabletlerinden istedikleri menüyü seçebilen ve sipariş verebilen müşteriler de bu uygulama sayesinde menüye dokunmak zorunda kalmıyor" dedi.



Bursa'daki işletmelerin dijital menü uygulaması ile yeni yeni tanıştığını söyleyen Ajans Başkanı Özleyiş Ardalı, uygulamanın kısa sürede yayılacağını ve müşteriler için de aranılan bir sistem olacağına inandıklarını vurguladı. - BURSA