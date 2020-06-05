Son dakika haberi: Pandemi tarımın ve gıdada yeterliliğin önemini hatırlattı

Pandemi sürecinin tarımsal ürünlerin, gıdada yeterliliğin ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, "Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya, temiz bir çevre bırakmak için, toplumsal duyarlılığımızı artırmalıyız" dedi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin azaltılması ve temiz çevre için tüm insanların daha duyarlı olmasıyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Haluk Okutur, "Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. İnsanlar bu süreçte evlerine kapanırken doğa ise kendini yenileme fırsatı buldu ve çevre kirliliği önemli oranda azaldı. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya, temiz bir çevre bırakmak için, toplumsal duyarlılığımızı artırmalıyız" diye konuştu.

YENİ STRATEJİLER ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ EN AZA İNDİRGEYECEK

Haluk Okutur,"Pandemi sürecinde tarımsal ürünlerin, gıdada yeterliliğin ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha anlamış olduk" dedi ve ekledi: "Yeni stratejiler ve alınan kararlarla tarım teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte geliştirilmiş ürün kalitesi, çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgeyecek ve dolayısıyla üretimde verimlilik sağlanacaktır."

"TARIM SEKTÖRÜ DOĞA İLE BİR BÜTÜNDÜR"

Tarım sektörünün doğa ile bir bütün olduğunu vurgulayan Okutur, "Doğal faktörlerin etkisi verimliliği doğrudan etkilediği için; çevre kirliliği, toprak ve su gibi tarım için büyük önem taşıyan doğal kaynakların, tarım ürünlerinin kalite ve miktarlarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Tarımsal verimliliği artırmak, sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek bu nedenle son derece önemlidir. Çevre kirliliği ile mücadele her bireyin asli görevi olmalıdır" şeklinde konuştu.

- İstanbul