Son dakika haberi... Pandemide güvenle açılacak okullar çocukların ruh sağlığını da etkileyecek - Son Dakika

Pandemi sürecinde okulların güvenli bir şekilde açılabilmesinin sadece akademik açıdan değil, ruh sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Çocuk ve Ergen Psikiyatri Danışmanı Dr. Şükrü Ercan, "Okulların uzun süre kapalı kalmasının beraberinde getireceği öğretim seviyesinin yetersiz kalması ve sonucunda ülke ekonomilerine uzun dönemli etkisi, eğitimde fırsat eşitsizliği gibi sorunlar ortaya çıkmakta. Ayrıca uzun süreli yalnızlık faktörü depresyon riskini artırdığı için süreç, çocuk ve velileri beden ve ruh sağlığı açısından etkilemektedir" dedi.

Mektebim Koleji Sağlık Krizleri Komitesi Danışmanı olan Psikiyatrist Dr. Şükrü Ercan, Covid-19 pandemi sürecinde, okulların güvenli bir şekilde nasıl açılması gerektiği ve alınacak önlemlere dikkat çekti. Okulların açılma dönemi yaklaştıkça öğrenci, veli, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin cevap beklediği soruların öne çıktığını kaydeden Dr. Ercan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Okullar akademik öğretim ve eğitimin yanında çocukların kişisel, sosyal ve duygusal gelişiminde; kısa ve uzun dönemli planlama yeteneklerinde; oyun ve fiziksel aktivite, yaratıcılık, grup içi dayanışma ve paylaşım gibi birçok konuda destek sağlamaktadır. Okullar ayrıca gelişimsel farklılığı olan çocukların fark edilmesi, duygusal travmaların desteklenip yönlendirilmesi açısından da önemli kurumlardır. Okullara bu cepheden de bakmak gerekmektedir."

'UZUN SÜRELİ YALNIZLIK FAKTÖRÜ DEPRESYON TEHLİKESİNİ TETİKLİYOR'

Çocukların uzun aradan sonra okula uyum sağlamalarının belirli zorluklar içerdiğine değinen İngiltere Manchester Çocuk ve Ergen Psikiyatri Danışmanı Dr. Şükrü Ercan konuyla ilgili olarak yapılan bilimsel çalışmalara değindi:

"İngiltere'de 2020 Haziran ayında 'Mind Charity' tarafından yapılan çalışmada 13-24 yaş grubunda olan ve daha önce psikolojik bozukluğu olmayan gençlerin yüzde 22'si, izolasyon döneminde ruh sağlıklarının bozulduğunu bildirmiştir. Yine İngiltere'de Bath Üniversitesinde yapılan ve 1 Haziran 2020'de Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatri Akademisi dergisinde yayımlanan çalışmaya göre pandemi döneminde evde kalmak zorunda kalan çocuk ve gençlerde uzun dönemli depresyon ve anksiyete görülmesi kuvvetle muhtemeldir. Uzun süreli yalnızlık faktörü çocuk ve gençlerde depresyona girme ihtimalini 3 kat arttırabileceği gibi, depresyonun en az 9 yıl sürmesine neden olabilir. Lancet dergisinde 12 Haziran 2020'de yayımlanan bir başka çalışma, yetişkinliğe geçiş dönemindeki gençlerin pandemi sebebi ile arkadaş grupları ile yüz yüze görüşememesinin gelişimlerine negatif etkisi olacağını göstermiştir."

'TOPLUMUN BİRÇOK KESİMİ ORTAK ÇALIŞMALI'

Okulların güvenli bir şekilde açılabilmesinin sadece akademik açıdan değil, ruh sağlığı açısından da önemli olduğuna değinen Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Şükrü Ercan, okulların açılmasının toplumun çok büyük bir kesimini ilgilendirdiğini ve bu çok önemli konuyla ilgili olarak devlet yetkilileri, yerel yöneticiler, eğitimin tüm paydaşları, veli ve öğretmenlerin ortaklaşa çalışıp sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Okullar açıldığında eğitimcilerin sadece akademik yöne konsantre olmamaları, bunun yanı sıra çocukların arkadaşları ile zaman geçirebilmelerini sağlamaları ve kaygı, depresyon, yeme, uyku, dikkat bozuklukları konusunda daha gözlemci olup çocuklara gerekli destek ve yönlendirmeleri yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Şükrü Ercan, "Ruh sağlığı olmadan tam bir sağlık durumundan söz edilemez. Ayrıca sağlık ve öğrenme arasında da kuvvetli bir bağlantı vardır. Beden ve ruh sağlığı iyi olan çocukların öğrenim ve gelişimleri daha iyi olacak, dolayısıyla iyi öğrenip gelişen çocukların da beden ve ruh sağlığından söz edilebilecektir. Bu zincirin halkalarına zarar vermemek çok önemlidir" ifadelerine yer verdi.

- İstanbul