Çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisikleti özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), pandemi sürecinin ardından en çok tercih edilen ulaşım aracı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği KOBİS projesi, 12 ilçede hizmet veriyor. 71 istasyon 864 akıllı park ünitesi ve 520 akıllı bisikletten oluşan KOBİS, pandemi sürecinin ardından en çok tercih edilen ulaşım aracı oldu. Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan KOBİS'in 140 bin üyesi bulunuyor. KOBİS'in hizmete alındığı 2014 yılından bugüne 750 bin 382 kiralama, 46 milyon 742 bin dakika bisiklet kullanımı gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hizmet veren KOBİS'te, pandemi sürecinin ardından atılan normalleşme adımları ile birlikte 4 bin 540 bisiklet kiralaması yapıldı. Pandemi sürecinin ardından vatandaşlar ulaşım için 275 bin dakika bisiklet kullandı.

KOBİS verilerine bakıldığında bisiklet kullanım oranları geçen yıllara göre artış gösterdi. KOBİS'in 2019 yılı Haziran ve Temmuz ayı verilerine bakıldığında, Haziran ayında geçen yıla göre yüzde 22'lik, Temmuz ayında ise geçen yıla göre yüzde 37'lik bir artış gözlendi. 2020 Haziran ayında KOBİS istasyonlarında 23 bin, Temmuz ayında ise 29 bin bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 1 milyon 811 bin 621 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi. - KOCAELİ