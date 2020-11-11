Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli - Son Dakika

Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli

11.11.2020 11:10
Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli, System.String[]

Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakliANKARA'da, 10 yıldır böbrek nakli bekleyen Gürsel Dağ'a (51) pandemi ile mücadelenin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi'de böbrek nakli yapıldı.

Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli

ANKARA'da, 10 yıldır böbrek nakli bekleyen Gürsel Dağ'a (51) pandemi ile mücadelenin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi'de böbrek nakli yapıldı. Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Dr. Erkan Ölçücüoğlu, "Ankara Şehir Hastanesi'nde pandemi döneminde 6 tane kadavradan böbrek nakli yaptık ve bu insanlar şu anda diyalizden kurtuldu" dedi.Pandemi nedeniyle mart ve temmuz ayları arasında acil olmayan ameliyatlar durduruldu. Temmuzdan itibaren ise tüm ameliyatların yapılmasına izin verildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde pandemi sürecinde organ nakli ameliyatları da yapıldı. Bu süreçte 6 hastaya böbrek nakli gerçekleştirildi. 10 yıldır böbrek nakli bekleyen Gürsel Dağ'a da böbrek nakli başarıyla yapıldı. Sağlığına kavuşan Dağ, pandemiye rağmen ameliyatı yapıldığı çok mutlu olduğunu anlatarak, "10 yıldır diyalize giriyordum. Şimdi bu ameliyatla diyalizden kurtulmuş oldum. Doktorumuz Erkan Ölçücüoğlu, pandemi döneminde olmamıza rağmen bana 'Seni sağlığına kavuşturacağız' dedi. Hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Böyle bir pandemi döneminde, ağır koşullarda beni ameliyat ettiler. Ben aslında pandemiden dışarıda çok korkan bir insanım. Kendim de evden dışarı çıkmıyorum. Ama hocamın bana cesaret ve güven vermesi çok önemli oldu" diye konuştu.'PANDEMİ DÖNEMİNDE 6 BÖBREK NAKLİ YAPTIK'Ameliyatı gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise operasyonun hazırlık aşamasıyla birlikte 9 saate yakın sürdüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Pandemi devam ediyor. Fakat bir şekilde normal hayat da devam ediyor ve sağlık hizmeti bekleyen, bir şekilde böbrek nakli bekleyen hastalarımız var. Pandemiden dolayı ameliyatların durdurulması onlar için de zor bir dönem oldu. Mayısın başında temmuza kadar bakanlığımız çok acil olmayan hastalar dışında ameliyata izin vermemişti. Şimdi tekrar tüm ameliyatları yapabiliyoruz. Hastamız hastanemizde diyalize giren bir hastaydı. Biz, Ankara Şehir Hastanesi'nde pandemi döneminde 6 tane kadavradan böbrek nakli yaptık ve bu insanlar şu anda diyalizden kurtuldular. Covid-19'a karşı savaştığımız bir dönemde bilimsel verilerle yol aldığımızda ve kurallara da uyarsak bilim sizi başarıya götürür. Pandemi bizim için bir risk. Biz bunu hastalarla da paylaşıyoruz; ama şu ana kadar bir sorun yaşamadık."


Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli
Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli
Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli
Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli

Şehir Hastanesi, 112 Acil, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi ile mücadele edilen hastanede böbrek nakli - Son Dakika


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