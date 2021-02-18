Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu - Son Dakika

Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu

18.02.2021 15:30

Diyarbakır'da bir Aile Sağlık Merkezine pansuman olmak için gelen bir kişi kendisiyle ilgilenmedikleri iddiasıyla sağlık çalışanlarına hakaretlerde bulundu.

Diyarbakır'da bir Aile Sağlık Merkezine pansuman olmak için gelen bir kişi kendisiyle ilgilenmedikleri iddiasıyla sağlık çalışanlarına hakaretlerde bulundu. O anlar an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 12 Şubatta Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Musa Anter caddesinde bulunan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, Sağlık Merkezinde hemşirelerin 65 yaş üstü kişilere korona virüs aşısı yaptığı esnada aniden odaya girerek pansuman yapılmasını istedi. Yoğunluk nedeniyle içerideki hastaların çıkmasını beklemesi gerektiğini aktaran hemşireye hakaretler savurarak saldırmaya çalışan şahıs, hemşirelerin odadan kaçmasıyla peşlerinden giderek küfür etmeye devam etti. Sıra bekleyen vatandaşların müdahale etmesi sonucu şahıs kaçarak uzaklaşırken, o anlar an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.

"HASTALAR KORKUP KAÇTI"

Korku dolu anları anlatan hemşire Sermin Yokuş, "İçeri gelir gelmez küfür etmeye başladı, içeride aşılama yaparken birden bire odaya dalarak pansuman yapmak istediğini söyledi. Hastalar korkup kaçtı, daha sonra bizde aşılama yaptığımız odadan çıktık. Ortalığın biraz sakinleşmesini içerideki hastalar çıktıktan sonra işlemini yapacağımızı söyledik. Daha sonra küfürler yağdırmaya başladı, sonra yüz yüze gelip bana da yapınca, biraz sinirlendim. Şikayetçi oldum, kimlik bilgileri olmadığı için bir sonuç elde edemedik. Kendimizi kötü hissettik biz burada emek veriyoruz, karşılığında bu tür şeyler görmek tüm meslektaşlarımın olduğu gibi beni de üzüyor" dedi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

(Murat Başal/İHA)

Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu
Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü         
12:42
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:52:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pansuman odasında sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei