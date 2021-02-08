Son dakika haberi... Papa'dan Myanmar'da askeri darbe sonrasında gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi... Papa'dan Myanmar'da askeri darbe sonrasında gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısı

08.02.2021 17:17
Son dakika haberi... Papa'dan Myanmar'da askeri darbe sonrasında gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısı, System.String[]

Son dakika habere göre Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, demokrasinin askeri darbeyle kesintiye uğradığı Myanmar'da, siyasi liderlerin serbest bırakılması ve demokrasi yolunda ilerlenmesi çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, demokrasinin askeri darbeyle kesintiye uğradığı Myanmar'da, siyasi liderlerin serbest bırakılması ve demokrasi yolunda ilerlenmesi çağrısında bulundu.

Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda Vatikan'a akredite büyükelçiler ve kordiplomatiği geleneksel yeni yıl toplantısında kabul eden Papa, burada dünya meselelerine ilişkin bir konuşma yaptı.

Papa, Myanmar'daki askeri darbeyle ilgili olarak, "Demokrasiye giden yol geçen haftaki darbeyle aniden kesintiye uğradı. Bu durum, farklı siyasi liderlerin hapse atılmasına yol açtı ki bu ülkenin iyiliğine yönelik samimi bir diyaloğu cesaretlendirme işareti olması bakımından, onların bir an önce serbest bırakılmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, 2021'in Suriye'de çatışma ve ihtilafın sona erdiği yıl olmasını umduğunu da dile getirdi.

Papa Franciscus, İsrailliler ve Filistinliler sorunları çözen doğrudan diyaloğun temel olması gerektiğini kaydetti.

Ruhani lider, Kovid-19 salgını dolayısıyla aşı da dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir olması gerektiğini de ifade etti.

Papa, toplantıya katılan büyükelçilerle tek tek görüşerek, yeni yıllarını tebrik etti.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçi Göktaş da katıldı

Toplantıya katılan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Papa'nın konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çevre sorunlarına, ekonomik ve toplumsal meselelere, hatta siyasi krizlere uzanan birçok konuya değindiğini belirterek, "Myanmar çerçevesinde darbenin değil demokrasinin desteklenmesi gerektiğini açıkça vurgulaması oldukça manidardı. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması, Libya'da ulusal uzlaşı sağlanması, salgınla mücadelede tüm insanlığın dayanışma içinde olması dahil, pek çok konuda Türkiye ile Vatikan'ın yaklaşımlarının birbiriyle örtüştüğünü de bir kez daha müşahede ettik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göktaş, Papa ile birebir görüşmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Tebrikleşme sırasında Papa Franciscus'a, Türkiye olarak medeniyetler arasında çatışmadan değil, ittifaktan yana olduğumuzu söyledim. Türkiye'nin de ülkeler ve halklar arasında barışı güçlendirmekten, dostane ilişkiler geliştirmekten yana olduğunu belirttim. Papa da farklı dinlerin müntesipleri arasında dostane ilişkiler geliştirmeye büyük önem verdiklerini hatırlattı. Türkiye'ye ve Türk halkına muhabbetini ve iyi dileklerini dile getirdi."

Türkiye, Vatikan, Myanmar, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Papa'dan Myanmar'da askeri darbe sonrasında gözaltına alınan siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika


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