Son dakika haberi... Papa Franciscus, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İtalya ile Fransa arasında imzalanan güçlendirilmiş ikili iş birliği anlaşması için Roma'da bulunan Macron, temaslarının İtalya ayağını tamamladıktan sonra Vatikan'a geçerek Papa ile görüştü.

Vatikan'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bugün Vatikan'da Papa ve ardından da Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü bildirildi.

Macron'un Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin ile görüşmesinde, Vatikan ve Fransa arasında 100. yılı kutlanan iyi ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, çevrenin korunması ışığında Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'ndaki (COP26) toplantının sonuçları ve uluslararası arenada öne çıkan konuların değerlendirildiği de belirtildi.

Bu görüşmede ayrıca Fransa'nın, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığına ilişkin beklentileri ile Lübnan, Orta Doğu ve Afrika'ya yönelik taahhütlerinin görüşüldüğü kaydedildi.

Bu arada, Vatikan'a yakın basın organları da Papa ile Macron'un görüşmesinin bir saat kadar sürdüğü bilgisini paylaştı.