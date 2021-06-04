Kadınlar T11 kategorisi 400 metre yarışında Öznur Akbulut 1: 09.09'luk derecesiyle gümüş madalya elde ederken Havva Elmalı ise 1: 11.72'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler T12 kategorisi 400 metre yarışında milli sporcu Oğuz Akbulut da altın madalya aldı. Milli sporcu elde ettiği 49.33'lük derecesiyle şampiyona rekorunu kırdı.

Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Son Dakika › Spor › Son dakika haberi: Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 5 madalya daha kazandı - Son Dakika Spor

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