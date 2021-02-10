Son dakika haberi... Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya - Son Dakika

Son dakika haberi... Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya

10.02.2021 22:29
Son dakika haberi... Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya, System.String[]

Son dakika haberler: Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk gününde 1'er altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Dubai'de düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk gününde 1'er altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "T53/T54" kategorisi kadınlar 800 metre finalinde milli sporculardan Hamide Doğangün 1.56.60'lık derecesiyle birinci olarak altın, Zeynep Acet ise 2.14.84'lük derecesiyle ikinci sırayı elde edip gümüş madalyaya uzandı.

"T46/47" kategorisi erkekler 100 metre finalinde ise Abdullah Ilgaz, 11.95'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

52 ülkeden toplam 471 atletin mücadele verdiği organizasyon, 13 Şubat Cumartesi günü tamamlanacak.

Bedensel Engelliler, Atletizm, Milli, Dubai, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya - Son Dakika Spor


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