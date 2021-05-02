Son dakika haberi: Paris'te olaylı 1 Mayıs gösterilerinde gözaltı sayısı 34'e yükseldi - Son Dakika

Fransa'nın başkenti Paris'te Covid-19 kısıtlamalarına rağmen düzenlenen 1 Mayıs gösterilerinde, polis ve göstericiler arasında arbede çıkarken, gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik kısıtlamalara rağmen 1 Mayıs gösterileri düzenlenmişti. Çok sayıda sendika temsilcisi, emekli ve öğrencinin katıldığı gösterilerde, polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, taş ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, göstericilerin yolları kapatarak çöp konteynerlerini ateşe vermesi ile sokaklar savaş alanına döndü. Bir grup gösterici ise çevredeki dükkanların camlarını kırarak içeri girmeye çalıştı.

Fransız medyasına yansıyan haberlerde, Paris'te 17 kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Gözaltına alınanların sayısının 34'e yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Lyon kentindeki 1 Mayıs yürüyüşünde de 5 kişi gözaltına alınmıştı. - PARİS