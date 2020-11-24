Paris'te sığınmacılara destek protestosu - Son Dakika

Paris'te sığınmacılara destek protestosu

24.11.2020 22:28
Paris'te sığınmacılara destek protestosu, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te dün akşam sığınmacılar tarafından kurulan çadırların polis ve jandarma tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından sığınmacılara destek protestosu düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün akşam sığınmacılar tarafından kurulan çadırların polis ve jandarma tarafından şiddet kullanılarak dağıtılmasının ardından sığınmacılara destek protestosu düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France yakınlarındaki göçmen kampı polis ve jandarma tarafından geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Kampta kalan yüzlerce sığınmacı, dün akşam saatlerinde başkentteki Republique Meydanı'na gelerek çadır kurmuştu. Meydana kurulan çadırların ardından Paris Valiliği harekete geçmiş, akşam saatlerinde yüzlerce polis ve jandarma orantısız güç kullanarak meydanı boşaltmıştı. Polis ve jandarma tarafından sığınmacılara uygulanan orantısız güç sonrası protestolar çıkmış, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilmişti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olayların ardından yaptığı açıklamada, polis ve jandarmanın sert muamelede bulunduğunu kabul etmişti.

Polis ve jandarmanın, sığınmacılara yaptığı sert müdahale sonrası yüzlerce kişi Republique Meydanı'nda bir araya gelerek, sığınmacılara destek protestosu düzenledi. Göstericiler, kamptan atılan sığınmacılara kalacak bir yer bulunana kadar onlarla birlikte olacaklarını ifade ederken, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini kınadı. Göstericiler, sık sık hep bir ağızdan "Bırakın Uyusunlar" sloganı attılar. Polis, meydanda çıkabilecek olası olaylara karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

POLİS ŞİDDETİNE SORUŞTURMA

Sığınmacılara uygulanan şiddetin ardından açıklama yapan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, güvenlik güçlerine ve Darmanin'e tepki gösterdi. Hidalgo, olayları şok edici bulduğunu ifade ederek, Darmanin'den açıklama istedi. Belediye Başkanı, "Ancak başka konaklama olanağı sunulabilirse mülteci kampı dağıtılabilir. Bu konuda yetkili olan devlet henüz bu konuda cevap vermedi" dedi.

Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) olayları "kabul edilmez" olarak nitelendirirken, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Paris Savcılığı da çıkan olaylarla ilgili "kamu otoritesine sahip biri tarafından uygulanan şiddet" suçu kapsamında soruşturma açıldığını ifade etti.

(Tansu Sarıtaylı - Özlem Kaplan/İHA)

Paris'te sığınmacılara destek protestosu
Paris'te sığınmacılara destek protestosu
Paris'te sığınmacılara destek protestosu
Paris'te sığınmacılara destek protestosu

Jandarma, Şiddet, Polis, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Paris'te sığınmacılara destek protestosu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü Başakşehir, Manchester United deplasmanında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu Sağlık Bakanı Koca: İlerleyen süreçte koronavirüs aşısı eczanelerden de alınabilecek Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi! "Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var
BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir         
22:16
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı         
21:37
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak         
21:10
Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız         
20:53
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 22:39:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Paris'te sığınmacılara destek protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei