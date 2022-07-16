Son dakika haberi! Park halindeki otomobilde yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi! Park halindeki otomobilde yangın

16.07.2022 21:29
Son dakika haberi! Park halindeki otomobilde yangın

Son dakika haberleri... Adıyaman'da park halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Adıyaman'da park halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı.

Olay, Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesinde meydana geldi. Rıfat E.'ye ait Skoda marka aracın ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü.

Yangında otomobilin motor kısmında hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Park halindeki otomobilde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Park halindeki otomobilde yangın - Son Dakika
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