Olay, Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesinde meydana geldi. Rıfat E.'ye ait Skoda marka aracın ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü.

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Park halindeki otomobilde yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.