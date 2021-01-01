Genç Melisa, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi! Haberi duyan tanıdıkları kahroldu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesindeki kaza, saat 20.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. O.K.'nın (27) kullandığı 45 SC 3206 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 45 SA 6949 plakalı otomobile çarptı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle O.K. ve arkasındaki Melisa Andariman yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Melisa Andariman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü O.K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Andariman'ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçede haberi duyan tanıdıkları ise kahroldular.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.