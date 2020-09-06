Son dakika haberi: Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron Bergama'yı ziyaret etti - Son Dakika

Parlamentolararası Birlik Başkanı (PAB) Gabriela Cuevas Barron ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İzmir'in Bergama ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından karşılanan PAB Başkanı Barron ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bergama'nın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde inceledi.

Başkan Koştu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçeyi ziyaret edenlerin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Barron'u da tarihi ilçede misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Koştu, göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçeyi turizmin cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bergama'ya yeni yapılacak müze projesiyle ilgili de Bakan Yardımcısı Alpaslan'a bilgi veren Koştu, ayrıca restorasyon çalışmalarından bahsetti.