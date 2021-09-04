Son dakika haberi: Parmağı kesilen hasta, polis helikopteriyle sevk edildi - Son Dakika

VAN'ın Tuşba ilçesinde spiral makineyle parmağı kesilen Siracettin Dede (59), polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi. Dede'nin sol parmağı yapılan tüm müdahalelere rağmen işlev görmeyince, kendi isteğiyle alındı.

Tuşba ilçesinde yaşayan Siracettin Dede, dün öğle saatlerinde evindeki tahta parçasını düzeltmek isterken kullandığı spiral makinesini kaydırınca sol baş parmağı ve ayağı kesildi. Acılar içinde kıvranan Dede'yi komşusu otomobille Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dede'nin, Diyarbakır sevk edilmesine karar verildi.

İletişime geçirilen Van Emniyet Müdürlüğü 'nden havalanan helikopterle Dede, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'na getirildi. Siracettin Dede, buradan da ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek, ameliyata alındı. Dede, doku uyuşmazlığı kaybı yaşayınca, kendi rızası ile sol baş parmağı alındı.Yoğum bakım ünitesinde tedavisi süren Siracettin Dede, olay anını şöyle anlattı:

"Spiral makineyi çalıştırdığım sırada elimden kaydı ve parmağım kesildi. Bağırdım, yanımda kimse yoktu. Sonra bağırma sesimi duyan komşum geldi. Aracıyla hastaneye götürdü. Orada doktorlar, sağ olsun müdahalede bulundu. Bu işlemi yapamayacaklarını söylediler. Helikopterle beni Diyarbakır'a sevk ettiler. Polis arkadaşlar, beni buraya getirdiler. Burada çaba gösterdiler ama maalesef dokuların tamamen kaybedildiği ve parmağın dikilemeyeceği söylendi. Kendi rızamla parmağın alınmasını istedim. Bu şekilde parmak alındı. Burada tedavimi görüyorum. Allah devletimizi, polisimizi, askerimizi ve sağlık çalışanlarımızı korusun."

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