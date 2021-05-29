Son dakika haberi... Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkarttı - Son Dakika

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayınca hastaneye gitti. Yüzüğü çıkartmayacaklarını söyleyen hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkarttı.

KOCAELİ - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

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