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Son dakika haberi! PASTACILIK BÖLÜMÜ MEZUNU GENÇ ŞEFLER İŞSİZ KALMIYOR - Son Dakika

Son dakika haberi! PASTACILIK BÖLÜMÜ MEZUNU GENÇ ŞEFLER İŞSİZ KALMIYOR

05.01.2022 09:55

Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Pastacılık Dalı'nda eğitim alan öğrenciler hamur işi ve pasta yapımında kazandıkları tecrübeyle mezuniyet sonrası 5 bin lira maaşla çalışma hayatına başlama fırsatı elde ediyor.

BURDUR'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Pastacılık Dalı'nda eğitim alan öğrenciler hamur işi ve pasta yapımında kazandıkları tecrübeyle mezuniyet sonrası 5 bin lira maaşla çalışma hayatına başlama fırsatı elde ediyor.

Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde pastacılık dalında okuyan öğrenciler, haftanın 3 günü işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Öğrenciler 2 gün de okuldaki atölyede eğitimlerine devam ediyor. 20'şer kişilik sınıflarda eğitim alan öğrenciler, pasta ve hamur işi becerisini artırıyor. Okuldan mezun olan genç şefler, turizm sektörü başta olmak üzere pastane, restoran ve kafeteryalarda kolaylıkla iş buluyor.

MEZUN OLDUKTAN SONRA 5 BİN LİRA MAAŞ

Mezun olmalarının ardından genç şefler, okulda kazandıkları tecrübeyle 5 bin lira civarında maaşla çalışma hayatına başlama imkanı buluyor. İsteyen öğrenciler ise iş yerini açma fırsatı elde ediyor. Okuldaki eğitimlerde yurt dışında staj yaparak tecrübe edinme şansı bulan öğrencilerden bazıları, farklı ülkelerde de pasta ve hamur işi üzerine iş yeri kurabiliyor.

AHİLİK ANLAYIŞIYLA EĞİTİM

Okul müdürü Özlem Karpuz, Okulumuz mesleki ve teknik eğitim veren, tam gün tam yıl ugulaması ile bünyesinde uygulama anaokulu bulunan, örgün ve mesleki açık lise gibi yaygın eğitim kurumudur. Okulumuzda yiyecek içecek hizmetleri alanında sektöre nitelikli iş gücü yetiştirmek, mezunların üretime katılmasını sağlamak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlikler kazandırmak amacıyla iş ahlakı ve ahilik anlayışıyla eğitim veriliyor dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK KOLAY İŞ BULUYOR'

Mezun öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Karpuz, şunları söyledi

Yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrencilerimiz çok kolay iş imkanı bulabilmekteler. Özellikle turizmin geliştiği illerde sektörün ihtiyacını karşılıyorlar. Okulda aldıkları işyeri açma belgesiyle de kendi işyerlerini açabiliyorlar.

GENÇ ŞEFLERİN HEDEFi GELECEĞİN PASTACISI OLMAK

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı Pastacılık Dalı 11'inci sınıf öğrencileri Feyzanur Büyükkoç, Zeynep Uğur ve Nurten Göz, geleceğin pastacıları olmak için bu bölümde okuduklarını belirtti. Öğrenciler, yeni lezzetler keşfetmek isteyen ve işyerini açmak isteyen gençlerin bu bölümü tercih etmelerini tavsiye etti.

'İŞ BULAMAMA SIKINTISI YOK'

Burdur Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Birol Kaval, sektörün her zaman nitelikli personele ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Kaval, Sektörümüzün ihtiyacı olan nitelikli elemanlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yetişiyor. Mezun olduktan sonra iş bulamama sıkıntıları yok. Sektörümüzde iyi maaşlarla iş bulabiliyorlar diye konuştu.

Son dakika haberi! PASTACILIK BÖLÜMÜ MEZUNU GENÇ ŞEFLER İŞSİZ KALMIYOR
Son dakika haberi! PASTACILIK BÖLÜMÜ MEZUNU GENÇ ŞEFLER İŞSİZ KALMIYOR
Son dakika haberi! PASTACILIK BÖLÜMÜ MEZUNU GENÇ ŞEFLER İŞSİZ KALMIYOR

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Anadolu Lisesi, Turizm, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! PASTACILIK BÖLÜMÜ MEZUNU GENÇ ŞEFLER İŞSİZ KALMIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! PASTACILIK BÖLÜMÜ MEZUNU GENÇ ŞEFLER İŞSİZ KALMIYOR - Son Dakika
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