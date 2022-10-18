Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş - Son Dakika
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Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş

18.10.2022 14:23

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın ismi, adını verdiği 5 yaşındaki oğlunda yaşıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın ismi, adını verdiği 5 yaşındaki oğlunda yaşıyor.

Amasra'da yaşayan Deniz Baykal, yaklaşık 14 yıl önce maden ocağında çalışmaya başladı.

İlk çocuğu Melek Nur'u 10 yıl önce kucağına alan Baykal, 5 yıl önce dünyaya gelen oğluna kendi ismini verdi. Baykal, küçük kızı Hüma Nur ile 3,5 yıl önce üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Amasra'daki maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 38 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın ismi, 5 yaşındaki oğlu Deniz'de yaşıyor.

"Çocuklarına son nefesime kadar bakacağım"

Kurucaşile ilçesine bağlı Hacıköy'de yaşayan baba Halil İbrahim Baykal, AA muhabirine, patlama olduğunu duyar duymaz maden ocağına gittiğini söyledi.

Bölgeye ulaştığında kendisine, oğlunun maden ocağındaki işçileri çıkarmaya yardım ettiğinin söylendiğini belirten Baykal, "Ama oğlum hastanede, morgdaymış." dedi.

Baykal, olayın ilk yaşandığı andan itibaren yetkililerin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

Oğlunun maden ocağında yıllardır kazmacı olarak çalıştığını ifade eden Baykal, "Hiçbir zaman yerini değiştirmedi. 'Ben ekmeğimi helal kazanırım.' derdi. Ben çocuklarıma bir lokma haram yedirmedim, o da yedirmedi. Bana köyde hep yardımcı olurdu." diye konuştu.

Baykal, oğlunun çocuklarına düşkün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocuğuna kendi adını koydu. Kalbinde böyle bir şey varmış demek ki Allah'ın takdiri. Çocuklarına son nefesime kadar bakacağım. Amcaları da dahil son nefesimize kadar onlara iyi şekilde bakacağız."

Adem ve Hüseyin adında iki oğlunun daha bulunduğunu, İstanbul Teknik Üniversitesinde çalışan oğlu Hüseyin'in kadrosunun Bartın'a aldırılmasını istediğini, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini belirten Baykal, "Çünkü benim gücüm yok, o yanımda olsun." dedi.

"Ölüm haberini alana kadar umudumuzu koruduk"

İstanbul'da ikamet eden ağabey Adem Baykal da patlamanın ardından hemen Bartın'a geldiklerini söyledi.

Kardeşlerinin ölüm haberini alana kadar umutlarını koruduklarını dile getiren Baykal, "Bu durumu kardeşime asla konduramıyordum. Ölüm haberi verildiğinde yıkıldık." ifadesini kullandı.

Baykal, kardeşiyle en son geçen hafta telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Patlamanın olduğu akşam da köyümüze gelecekti." dedi.

Kardeşinin oğluna kendi ismini vermesine değinen Baykal, "Kardeşim tehlikeli işte çalışıyordu. 'Benim ismim yaşasın.' diye oğluna ismini verdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Deniz Baykal, Melek Nur, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlamada hayatını kaybeden madenci, ismini 5 yıl önce doğan oğluna vermiş - Son Dakika

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