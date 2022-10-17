Son dakika haberi | Patlamada şehit düşen maden işçilerinden geriye mutlu anları kaldı

Patlamada şehit düşen maden işçilerinden geriye mutlu anları kaldı

"Paşam benim" diyerek paylaştığı fotoğraf Rasim Bulut'un son fotoğrafı oldu

BARTIN - Bartın'da meydana gelen patlamada şehit düşen maden işçilerinin son fotoğrafları ortaya çıktı.

14 Ekim Cuma günü Türkiye Taş Kömür İşletmeleri Amasra Müessesesinde saat 18.15'de grizu patladı. Madende bulunan 41 işçi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden Rasim Bulut, Paşalılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 14 Ekim'de Amasra Müessesi'ndeki işine gitmeden önce 1 yaşındaki çocuğu ile evinde vakit geçiren Rasim Bulut, patlamadan 2 saat önce sosyal medya hesabından çocuğu ile birlikte paylaşım yaptı. "Paşam benim" diyerek paylaştığı fotoğraf Rasim Bulut'un son fotoğrafı oldu.

Son yolculuğuna uğurlanan Şuayip Okul'un eşi Eda Okul, sosyal medya hesabından yürek burkan paylaşım gerçekleştirdi. Şehit madenci Şuayip Okul'un eşi Eda Okul mesajında: "Eşim Şuayip Okul'u maden ocağı patlaması sonucu kaybettim. Arayan, soran, mesaj atan herkesten Allah razı olsun. Mesajlarınıza dönüş yapamıyorum. Acım çok büyüktür inanın. Sadece tek isteğim herkesten dua. Şimdiden Allah razı olsun. Seni çok seviyorum canımın içi. Sensizlik çok zor. Hiç aklıma gelmezdi bizi yalnız bırakacağın. Canım şehidim benim. Nurlar içerisinde uyu. Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Madencilerin 3 gün önce bir programda bir araya geldikleri belirlendi. 3 gün önce sendika toplantısına katılan 28 işçinin bir aradaki son fotoğrafında, "Remzi Özçelik, Yasin Çelik, Rasim Bulut, Orhan Altun, Ali Doğru, Selçuk Ayvaz, Mehmet Kara, Aziz Köse, Ercan Akdeniz, Enes Aydın, Murat Ergin, Rıdvan Acet, Fikret Kansız, Mustafa Çelik, Deniz Baykal, Ramazan Özer, Şuayip Okul, Yener Saygın, Berkay Pınarcıoğlu, Gökhan Mercan, Emrah Kaval, Serkan Nakaş, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Güldal Serenli ve Emrah Kaya" yer aldı.