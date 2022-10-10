Son dakika haberi | PATLAYAN LİTYUM PİLLER YANGINA NEDEN OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberi | PATLAYAN LİTYUM PİLLER YANGINA NEDEN OLDU

10.10.2022 11:43

Son dakika haber: ANTALYA'da 8 katlı partmanın çatı katındaki dairede lityum pillerin patlamasıyla çıkan yangın, ekiplerin 45 dakikalık müdahalesi sonucu söndürüldü.

ANTALYA'da 8 katlı partmanın çatı katındaki dairede lityum pillerin patlamasıyla çıkan yangın, ekiplerin 45 dakikalık müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi İsa U. (62), ambulansla hastaneye götürüldü. Yangın, saat 10.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 441 Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. Dairede bulunan lityum pillerin patlamasının ardından alevler kısa sürede tüm evi sardı. Durumun bildirilmesiyle adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 45 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi İsa U., ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | PATLAYAN LİTYUM PİLLER YANGINA NEDEN OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | PATLAYAN LİTYUM PİLLER YANGINA NEDEN OLDU - Son Dakika
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