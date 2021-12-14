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Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu

14.12.2021 09:15
Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu

Son dakika haber: Iğdır merkez Cumhuriyet mahallesi çevre yolu kenarında patlayan borudan sızan suyun donması sonucu kayan araç takla attı.

Iğdır merkez Cumhuriyet mahallesi çevre yolu kenarında patlayan borudan sızan suyun donması sonucu kayan araç takla attı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Iğdır merkez Cumhuriyet mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Su borusu yol boyunca sızıp gece ayazında donunca kazaya neden oldu. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen pikap tipi araç, Ağrı Doğubayazıt'tan Iğdır'a hayvan pazarına gitmek için geldi. Araç yol boyunca biriken suyun donmasıyla oluşan buzda kayarak takla attı. Kazada araç sahibi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada araç sahibi yara almadı. Ekipler, kazanın olduğu bölgede önlem alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu
Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu
Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu
Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu
Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu

Cumhuriyet, Tragger, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Patlayan su borusunun oluşturduğu buz, kazaya neden oldu - Son Dakika
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