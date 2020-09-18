Pazara gelen esnaf da vatandaş da şoku yaşadı - Son Dakika

Pazara gelen esnaf da vatandaş da şoku yaşadı

EDİRNE - Edirne İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda, korona virüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde kurulan sebze-meyve pazarının açılmasına izin verilmeyince, pazar yerine gelen esnaf da vatandaşlar da şok yaşadıklarını belirterek geri dönmek zorunda kaldı.

Edirne Valiliğince pazar yerlerinde yapılan denetimler sonucunda pazarcı esnaflarının Covid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edildiği için, İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca bugün ulus pazarı giriş kısmındaki yaş sebze-meyve pazarının açılmasına izin verilmedi.

Karardan habersiz pazarcılar, tezgah açamadan geri döndü

Alınan karar, günler öncesinden pazarcı esnafına tebliğ edilse de karardan haberi olmayan birçok pazarcı esnafı bugün tezgahını açmak için pazar yerine geldiğinde şok yaşadı. Zabıta ekipleri tarafından uyarılan pazarcı esnafı tezgahlarını açmadan pazar yerinden ayrıldı.

Gördükleri manzara karşısında şaşırdılar

Pazarcı esnafı kadar pazara alış veriş yapmaya gelen vatandaşlar da gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Pazar yerinin otopark olduğunu gören vatandaşlar, pazarın neden açılmadığını öğrenmek için zabıta ekipleriyle görüştü.

Vatandaşlar şok yaşadı

Pazara alışveriş için geldiğini ve pazar yerinin otopark olduğunu gören vatandaş şok olduğunu söyledi. Pazarın kapatılma kararından haberi olmadığı için pazar yerine gelen yaşlı bir vatandaş da, giysi bölümünde gezdikten sonra sebze-meyve almadan gideceğini belirtti. Bir diğer vatandaş da, "korona var diye çıkmayalım mı? Ben nereden alışveriş yapacağım? Millet korona virüsünden değil açlıktan ölecek" ifadelerine yer verdi.