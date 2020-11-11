Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

11.11.2020 17:11

Antalya'da pazarcı esnafı arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Antalya'da pazarcı esnafı arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 pazarcı esnafı ile alışveriş yapan bir kadın yaralandı.

Yaralılar, pazar yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, ifadelerine başvurmak üzere 9 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürdü.

Pazar yerinin bir bölümü, polis ekiplerince alışverişe kapatıldı.

Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, Muratpaşa, Antalya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika


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