DENİZLİ'de, L.U. (45) isimli kadın, pazarda S.A.'nın (77) gömleğinin cebindeki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalmaya çalışırken, jandarma ekiplerince yakalandı.

Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'ndeki pazar yerinde, yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam, şüphe üzerine L.U. isimli kadını takip etmeye başladı. Bir süre pazarda dolaşan L.U., S.A.'nın gömleğinin cebindeki cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalmak istedi. Jandarma ekipleri, suçüstü yakaladığı L.U.'yu gözaltına aldı. L.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.