Son dakika haberi: PAZARYERİNİN CAMLARINI KIRAN SALDIRGAN KAMERADA - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Merkez Pazaryeri pencerelerini kıran Onur Samet A. (24) polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan İnegöl Belediyesi'ne ait Merkez Kapalı Pazaryeri'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Onur Samet A., Merkez Pazaryeri'nin Zabıta noktası camlarına taş atarak saldırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Kollarından yaralanan saldırgan İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan şahıs daha sonra gözaltına alındı. Saldırganın camları kırma anı bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.