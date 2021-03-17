Son dakika haberi! Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" - Son Dakika

Son dakika haberi! Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir"
17.03.2021 13:00
Son dakika gündem haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı. (1)
Pekcan: "Enflasyonla mücadeleyi zedeleyen ve tüketicileri mağdur eden tüm olağan dışı fiyat gerçekleşmeleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
Pekcan: "Hükümetimizin fiyat istikrarının temini, enflasyonla mücadele çalışmaları, fiyat anomalilerine ilişkin tedbirleri kararlılıkla devam edecek."
Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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