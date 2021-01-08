Son dakika haberi... Pekin'de yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle önlemler artırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Pekin'de yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle önlemler artırıldı

08.01.2021 20:49
Son dakika haberi... Pekin'de yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle önlemler artırıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının son günlerde artmasının ardından mabetler geçici olarak kapatıldı, geniş çaplı kutlama etkinlikleri bir aylığına askıya alındı.

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının son günlerde artmasının ardından mabetler geçici olarak kapatıldı, geniş çaplı kutlama etkinlikleri bir aylığına askıya alındı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Etnik ve Dini İşler Komisyonu kentteki 155 dini mekanı geçici olarak kapattı.

Ülkenin geleneksel Bahar Bayramı dolayısıyla yapılacak geniş çaplı etkinlilerin bugünden itibaren bir ay boyunca yasaklandığını bildiren Komisyon, düğünlerin ertelenmesi, cenazelerin sadeleştirilmesi, kutlama ve toplu etkinliklerden kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Hıbey'de uçuşlar iptal edildi

Pekin'in komşu eyaleti Hıbey'de de son günlerde kaydedilen yüksek vaka sayıları, yetkilileri, önlemlerin sıkılaştırılması yönünde harekete geçirdi.

Pekin'den Hıbey'in Şıciacuang kentine bağlanan bazı otoyollara giriş-çıkışlar kapatıldı. Kentte iç ve dış hatlara bağlı çok sayıda hava yolu seferi iptal edildi.

Hıbey Vali Yardımcısı Şü Cienpey, eyaletteki Şıcicuang ile Şingtay kentlerinin sakinlerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunarak, bazı yerleşim birimlerine ise istisnai haller dışında giriş çıkışın yasaklandığını belirtti.

Pekin ve Hıbey'de son 5 günde yurt içi kaynaklı 127 vaka görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 331 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 176 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Komünist, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pekin'de yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle önlemler artırıldı - Son Dakika


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