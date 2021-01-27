Son dakika haberi... Pekin yönetimi: Çin savaş uçaklarının, Tayvan yakınlarında uçması dış müdahaleye karşı uyarı - Son Dakika

Son dakika haberi... Pekin yönetimi: Çin savaş uçaklarının, Tayvan yakınlarında uçması dış müdahaleye karşı uyarı

27.01.2021 12:03
Son dakika haberi... Pekin yönetimi: Çin savaş uçaklarının, Tayvan yakınlarında uçması dış müdahaleye karşı uyarı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Çin, savaş uçaklarının, geçen hafta Tayvan yakınlarında uçmasının, hem bu ülkeye yönelik dış müdahaleye hem de bağımsızlık hamlelerine karşı bir uyarı olduğunu bildirdi.

Çin, savaş uçaklarının, geçen hafta Tayvan yakınlarında uçmasının, hem bu ülkeye yönelik dış müdahaleye hem de bağımsızlık hamlelerine karşı bir uyarı olduğunu bildirdi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, Çin ordusuna ait savaş uçaklarının, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cu, "Bunlar, dış müdahaleye ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlerin provokasyonuna karşı sert bir uyarıdır." ifadesini kullandı.

Askeri tatbikatların, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaktaki kararlılığını gösterme amacı taşıdığını vurgulayan Cu, ayrılıkçı hareketlere ve dış müdahalelere karşı önlem almak için güç kullanımından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığından 23 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait 8 "Xian H-6" tipi bombardıman ve 4 "Shenyang J-16" tipi uçağın, Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirilmişti.

İhlalin ardından Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edilmiş, Çin uçaklarına telsizle uyarı yapılmıştı.

Bir günde bu kadar sayıda Çin savaş uçağının hava savunma sahasına girmesinin "alışılmadık" bir durum olduğu ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu güç gösterisinin ardından Çin'e, "Tayvan'a karşı askeri, diplomatik ve ekonomik baskısını durdurma" çağrısında bulunmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine, Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bağımsızlık, Tayvan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pekin yönetimi: Çin savaş uçaklarının, Tayvan yakınlarında uçması dış müdahaleye karşı uyarı - Son Dakika


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