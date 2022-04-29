Son dakika haberi: Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor

29.04.2022 10:31
Son dakika haberi: Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor

Son dakika 3. sayfa haberi... Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden meydana gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve Özel Kuvvetler unsurları, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor.

Bölgede arama tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi. Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi.

Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, aralarında roketatar, bombaatar, havan ve ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu. Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

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Mehmetçik, Milli, Terör, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor - Son Dakika


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