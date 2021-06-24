Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda, ayağından yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Yayla, memleketi Afyonkarahisar'da tedavi görüyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı asker Yayla'nın memleketine geldiğini söyledi.

Yayla'nın Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında görev yaptığını anımsatan Kumartaşlı, kahraman gazinin, 21 Haziran'da nöbetinde, terör örgütü PKK'nın drone bombalı saldırısını canı pahasına bertaraf etmek istediğini anlattı.

Kumartaşlı, Uzman Çavuş Yayla'nın, arkadaşları zarar görmesin diye havadan bırakılan el bombasını iki ayağının arasında sıkıştırdığını dile getirerek, Yayla'nın sağ bacağından yaralandığını bildirdi.

Yayla'nın Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından uçakla memleketi Afyonkarahisar'a getirildiği bilgisini paylaşan Kumartaşlı, yaralı askerin kentte tedavisinin süreceğini kaydetti.

Türk milletinin bayrak ve vatan için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır olduğuna dikkati çeken Kumartaşlı, "Gazimizin yapmış olduğu hareket kahramanlık örneğidir. Arkadaşlarını kurtarma pahasına sağ bacağını feda etti. Kendisi de defaten söylüyor, 'bir ayağım değil iki ayağımı da gerekirse canımı da veririm' diyor." diye konuştu

"Memleketime gazi olarak gelmek nasip oldu"

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yayla ise memleketine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ailesini 11 ay sonra gördüğünü kaydeden Yayla, "Memleketime gazi olarak gelmek nasip oldu çok şükür. Kuzey Irak'ta görev yapıyordum. Bu vatan için 7-8 yıldır zorluklara alıştık. Annem babam eminim gurur duyuyordur." dedi.

Baba emekli jandarma uzman çavuş İlyas Yayla da "Şükürler olsun uzman çavuşumuz vardı, şimdi gazimiz var. Ne mutlu bize. 23 yıldır terörle mücadelenin içinde kaldım. Gazilik, bana değil evladıma nasip oldu. En büyük gururumuz, çok şükür." diye konuştu.