Son dakika haberi! Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı

08.02.2021 05:08

Son dakika haberleri... Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı -Pendik'te üzerlerinde uyuşturucu madde taşıyan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı Uyuşturucu maddeyi halıya sararak polislere fırlatan ve arka pencereden kaçan kişi başka bir adreste yakalandı.

Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı

- Pendik'te üzerlerinde uyuşturucu madde taşıyan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Uyuşturucu maddeyi halıya sararak polislere fırlatan ve arka pencereden kaçan kişi başka bir adreste yakalandı.

Olay 02: 00 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi Aynalı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre şüpheli şahıslar polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonrası şahıslardan biri Aynalı Çeşme Sokağı'nda yakalanırken diğeri aynı sokakta bulunan evine kaçtı. Evine kaçan şahıs polis ekiplerinin üzerine pencereden halı attı. Halının içinde poşete sarılı bir miktar uyuşturucu madde polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Evin arka penceresinden atlayarak kaçan şahsı çevredekiler görerek polise haber verdi. Sokakta yakalanan arkadaşının verdiği başka bir adreste yakalanan ve Polise halı içerisinde uyuşturucu madde atan kişi yakalanınca kelepçe takılmak istenirken polise direndi.Polis ekiplerinin evde arama başlatması üzerine evin içerisinde biri pitbull cinsi köpek olmak üzere 2 köpek çıktı. Yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı
Son dakika haberi! Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı
Son dakika haberi! Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı
Son dakika haberi! Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Pendik, Çeşme, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Pencereden polislere fırlattığı halı içerisinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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