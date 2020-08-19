Son dakika haberi! Pendik Kaymakamlığından bir kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama - Son Dakika

Pendik Kaymakamlığından bir kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

İSTANBUL - Pendik'te bir binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı. Pendik Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 18: 40 sıralarında İlçemiz Esenyalı Mahallesinde ikamet amaçlı kullanılan evde yangın ihbarı alınmıştır.

Olay yerine hemen itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilerek, yangına müdahale edilmiştir.

Elim yangın sonucunda ikamette bulunan bir çocuğumuz hayatını kaybetmiş ve bir çocuğumuz hastanede tedavi altına alınmıştır.

Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yet verildi.