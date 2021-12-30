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Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

30.12.2021 15:28

Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandıİSTANBUL Pendik'te 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak...

Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

İSTANBUL Pendik'te 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, kızının başka şahıslar tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, "Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Pendik'te 12 Aralık 2021 tarihinde, Habip Öztürk isimli şahıs 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürmüş, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Öztürk, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli savcılık sorgusundan sonra 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kızının başka şahıslar tarafından öldürüldüğünü öne sürdü

Şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Kızım Defne'yi ben öldürmedim. Kızım eşimin dostunun gönderdiği iki şahıs tarafından öldürülmüştür. Bu şahıslar elime maket bıçağını vererek bileklerimi kestirdiler, boğazımı da bu bıçakla kestiler. Eve geldiğimde kızım yerde hareketsiz yatıyordu" dedi.

"Suçlamayı kabul etmiyorum"

Kızının bu şahıslar tarafından öldürüldüğünü iddia eden şüpheli Öztürk, "Bana bir not yazdırdılar. Olay bu şekilde gerçekleşti. Boğazım delindiği için nefesimi de oradan aldığım için konuşmakta zorlanıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Tutuklandı

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı
Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı
Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

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Sulh Ceza Hakimliği, İntihar, Aralık, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
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