Son dakika haberi... Pendik'te aynı aileden 3 kişiyi öldüren sanıktan ilginç savunma: "Unutkanlık hastalığım var" - Son Dakika

Pendik'te aynı aileden 3 kişiyi öldüren sanıktan ilginç savunma: "Unutkanlık hastalığım var"

İSTANBUL - Pendik'te bir marketi pompalı tüfek ve tabanca ile basarak aynı aileden 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık, "Benim unutkanlık hastalığım vardır. Olayla ilgili ayrıntıları hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.

Pendik'te 16 Kasım 2019 tarihinde Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait 'Gülmar' isimli marketi basarak 22 yaşındaki Rabia Yılmaz, babası Orhan Yılmaz ve amcası Ahmet Yılmaz'ı yanında getirdiği pompalı tüfek ile tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Önal'ınyargılanmasına başlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Önal cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Önal, "Benim unutkanlık hastalığım vardır. Bu hastalıkla ilgili tedavi görmüştüm. Olayla ilgili ayrıntıları şu anda hatırlamıyorum" dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti yönünden Adli Tıp Kurumu'na sevkini talep etti.

"Kapıyı açar açmaz eşime ateş etti"

Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın eşi Rabia Yılmaz söz alarak, "Olay günü evde uyuyorduk. Sabahın erken saatleriydi. Silah sesleri geldi. Eşim dairenin kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz kapının önünde bulunan sanık elinde tüfekle önce eşime ateş etti. Şahıs ateş etmeye devam edince ben çocuklarımı alarak çocuk odasına girdim. Kapıyı kilitledim. Aradan bir süre geçtikten sonra silah sesi kesilince eşimin yanına gitmek istedim. Ancak çocuklarım ağlayarak çıkmama izin vermedi. Biz odadayken sanığın kendi kendine, 'Rabia bize büyü yaptı, bizi ayırdı' şeklinde sözler söylediğini duydum" dedi.

Müştekilerden Nurcan Yılmaz, "Ölen Orhan Yılmaz'ın eşiyim. Sabah uyuyordum. Silah sesiyle uyandım. Eşimin vurulma anını görmedim ancak uyanır uyanmaz merdiven koştuğumda eşimin merdiven boşluğunda kanlar içerisinde yattığını gördüm. Daha sonra markete indiğimde kızım Rabia'nın da vurulmuş olduğunu gördüm" diye konuştu.

Akıl sağlığıyla ilgili tedavi görüp görmediği sorulacak

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yazı yazılarak sanığın akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi görüp görmediğinin sorulmasına, tedavi görmüşse buna ilişkin tüm evrak ve raporların istenmesine karar verdi. Raporların tamamlanması halinde ise sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkinin sağlanmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Önal'ın 16 Kasım 2019 tarihinde Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir marketin önüne geldiği, arabada bulunan tabancayı beline takarak, av tüfeğini de eline alarak hızlı bir şekilde markete girdiği anlatıldı. Markette kasa işleriyle ilgilenen Rabia Yılmaz'ı av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra binanın en üst katına çıkan Önal'ın amca Ahmet Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdüğü, bunun üzerine dışarıya çıkan alt kattaki baba Orhan Yılmaz'a da ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Ahmet Önal'ın ifadesinde, öldürdüğü Rabia Yılmaz'ı oturduğu mahallede bulunan markette çalışması nedeniyle 2 yıldır tanıdığını, markete alışveriş yapmaya gittiğinde Yılmaz'ın kendisine laf atarak tanışmak istediğini ancak oralı olmadığını, bu olaydan sonra Yılmaz'ın iki ağabeyinin kendisini her gördüklerinde tehdit edip laf söylediklerini, darp ettiklerini, bu şahısların kendisiyle sürekli uğraştıklarını söyleyerek bu nedenle olayın gerçekleştiğini öne sürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin olayda kullandığı silahları olaydan 4-5 ay önce satın aldığı ve olayı aylar öncesinden planlayarak gerçekleştirdiğinin vurgulandığı iddianamede, Önal'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.