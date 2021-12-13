Üye Girişi
Son dakika haberi! Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

13.12.2021 12:30
Son dakika haberi! Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Son dakika haberler: Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kavakpınar Mahallesi'nde dün babası Habip Ö., tarafından öldürülen 7 yaşındaki D.Ö'nün cenazesinin gönderildiği Adli Tıp Kurumu'na, dedesi Yaşar Özdemir ve aile yakınları geldi.

Defne Öztürk'ün cenazesi aile bireyleri tarafından Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü. Cenazenin Pendik Tepebaşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kocatepe Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına açıklama yapan aile yakınları, zanlı Habip Ö'nün işsiz olduğunu ve kısa aralıklarla çalıştığını anlatarak, zanlının kızlarıyla yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığını belirtti.

Zanlının eşini ve kayınvalidesini darbettiği için uzaklaştırmasının bulunduğunu belirten yakınları, şüphelinin sürpriz yapacağını söyleyerek kızını anneannesinden aldığını söyledi.

Öte yandan, kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan zanlı Habip Ö'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Şüpheli Habip Ö'nün komşuları da gazetecilere yaptıkları açıklamada, kalabalığı gördüklerinde durumdan haberdar olduklarını belirterek, "yardım edin" diyerek bağıran kişinin çocuğun annesi olmadığını, çocuğa bir dönem bakıcılık yapan bir kadın olduğunu söyledi.

Olay

Pendik Kavkapınar Mahallesi'nde baba Habip Ö, 7 yaşındaki kızı D.Ö'yü bıçaklamış, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı baba hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika haberi! Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Adli Tıp Kurumu, Yaşar Özdemir, Tepebaşı, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç 12:57 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! 12:47 ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz 12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada 11:01 6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Son Dakika Haberleri
12:59 Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize yeni bir müdahale daha
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:46 ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş!
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
12:11 Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü
12:02 Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum
12:00 Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
11:57 Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
11:50 Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane!
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Mehmet Boynukalın da "Temennimiz ve duamız" diyerek asgari ücret için rakam verdi Mehmet Boynukalın da "Temennimiz ve duamız" diyerek asgari ücret için rakam verdi         
12:52
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 13:08:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Pendik'te babası tarafından öldürülen kızın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement