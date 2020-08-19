Son dakika haberi: Pendik'te bodrum kattaki evde yangın: 2 kardeşten biri öldü, 1'i ağır yaralandı - Son Dakika

Pendik'te bodrum kattaki evde yangın: 2 kardeşten biri öldü, 1'i ağır yaralandı

İSTANBUL - Pendik'te bir binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, kardeşi ise ağır yaralandı. Yangının, anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Olay Pendik Esenyalı Mahallesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde Mertcan Büyükkeskin ile kardeşi Rabia Büyükkeskin (4)'in bulunduğu bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında annenin pazarda, babanın ise işte olduğu iddia edildi. Evin odasında çıkan yangını fark eden mahalleli eve girmeye çalıştıysa da kapının kapalı olması nedeniyle eve giremedi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Mahalleli ile itfaiye daha sonra pencerenin korkuluklarını keserek eve girdi. Yangın nedeniyle yaralanan iki kardeş evden çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mertcan Büyükkeskin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Rabia Büyükkeskin'in ise Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesindeki yanık ünitesinde tedavisi devam ederken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri yanan evde inceleme yürüttü.

Yangına tanık olan bir mahalleli, "evde yangın çıkmış. İki çocuk var biri 10 yaşında. Biri 5 yaşında. Birş engelliydi zaten. Biz dumanları görünce itfaiyeye ambulansa haber verdik. Ama çocukları çıkartırken durumları pek iyi değildi" dedi.