Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

27.02.2022 03:00

Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti Pendik'te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

İSTANBUL - Pendik'te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre denizci olduğu öğrenilen Nihat Erdem isimli kişi sebebi bilinmeyen bir durumdan dolayı Ukrayna uyruklu eşi Olha Erdem'i mutfakta bıçaklayarak öldürdü. Karısını öldüren Nihat Erdem daha sonra oturma odasına başından kendini vurararak intihar etti. Yakınları evli çiftten haber alamayınca, eve çilingir yardımıyla girdiler. Eve girem yakınları dairede Nihat ve Olha Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaklaşık 5 saat boyunca savcı eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli çiftin öğle saatlerinde kendi aralarında tartıştığı, tartışma seslerinin çevredeki komşuları tarafından duyulduğu öğrenildi. Ev içerisinde çifte ait olduğu belirtilen kafes içindeki muhabbet kuşu da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdüğü belirtildi.

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PENDİK'TE KOCA VAHŞETİ; EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ PENDİK'TE KOCA VAHŞETİ; EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu (2) Ukrayna uyruklu kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu (2)

Nihat Erdem, Orhangazi, İntihar, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te dehşet: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika


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