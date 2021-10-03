Son dakika haberi! PENDİK'TE GELİN ALMA KALABALIĞININ İÇİNDE HAVAYA 20 EL ATEŞ ETTİ - Son Dakika

PENDİK'te gelin almak için ara sokağa gelen düğün konvoyundan bir kişi, çocukların da bulunduğu çevre sakinlerine aldırmayarak havaya 20 el ateş açtı. Silahlı magandanın ateş ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Pendik Dumlupınar Mahallesi Artvin Sokak'ta yaşandı. Gelin almak için sokağa araçlarıyla gelen düğün konvoyundan bir kişi, belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı. Çevresindekilere aldırış etmeden kurşun sıkmaya devam eden maganda, 20 el ateş etti. Gelinin evden çıkıp araca binmesinin ardından konvoy sokaktan ayrıldı. Silahlı magandanın havaya ateş ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktaki bir çocuğun, kurşun sıkılırken kulaklarını kapattığı da görülüyor.

Görüntü dökümü:

----------------------Sokakta eğlenmeye gelen grup

-Magandanın havaya ateş etmesi