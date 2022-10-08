Pendik'te motosiklet ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yenişehir Mahallesi'nde yolda ilerleyen otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, aracından inen motosiklet sürücüsünün otomobili tekmelemesi, araçtan inen sürücü ile motosiklet kullanıcısı arasında çıkan kısa süreli kavga yer aldı. Yoldaki diğer sürücülerin araya girerek tarafları ayırması da görüntülere yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Pendik'te iki sürücünün trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika