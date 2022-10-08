Son dakika haber! Pendik'te iki sürücünün trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haber! Pendik'te iki sürücünün trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi

08.10.2022 14:08

Son dakika gündem haberine göre Pendik'te motosiklet ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pendik'te motosiklet ile otomobil sürücüsü arasındaki yol verme kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yenişehir Mahallesi'nde yolda ilerleyen otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, aracından inen motosiklet sürücüsünün otomobili tekmelemesi, araçtan inen sürücü ile motosiklet kullanıcısı arasında çıkan kısa süreli kavga yer aldı. Yoldaki diğer sürücülerin araya girerek tarafları ayırması da görüntülere yansıdı.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Pendik'te iki sürücünün trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Pendik'te iki sürücünün trafikteki kavgası cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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