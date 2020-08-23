Son dakika haberi! Pendik'te Türkmenistanlı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Pendik'te internette tanıştığı Türkmenistanlı kadını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Zanlının kadını balta ile öldürdüğü öğrenildi.
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde dün 08.00 sıralarında Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova (47) isimli kadın internette tanıştığı Annamuhammet Y. tarafından öldürülmüştü. Zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Zanlının, kadını baltayla öldürdüğü öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi.
(İHA)