Son dakika haberi... Pendik'te uyuşturucu ticareti için kullanılan iş yerine operasyon kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Pendik'te uyuşturucu ticareti için kullanılan iş yerine operasyon kamerada

18.06.2022 10:49

Edinilen son dakika haberine göre Pendik'te uyuşturucu ticareti için kullanılan iş yerine operasyon kamerada Tuzla'da uygulama sırasında durdurulan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pendik'te uyuşturucu ticareti için kullanılan iş yerine operasyon kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da uygulama sırasında durdurulan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların Pendik'te uyuşturucu ticareti için kullandıkları tespit edilen iş yerine de operasyon düzenlendi. Operasyonda av tüfeği ve 810 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi yakalandı.

Tuzla ilçesinde 16 Haziran tarihinde saat 14.45 sıralarında polis tarafından yapılan uygulama sırasında bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan E.E. ve F.V. isimli şahısların üstlerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda; 13 adet satışa hazır halde toplamda 17,61 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 500 TL para ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında şüpheli şahısların, Pendik ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan bir iş yerini narkotik madde ticareti için kullandıkları tespit edildi. Polis tarafından belirlenen iş yeri adresine aynı gün saat 17.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda B.G, F.K. ve Y.S.Y. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 1 adet av tüfeği, 810,39 gram narkotik madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar ve 7 bin 555 TL, 2 adet gram altın, 1 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi

Yakalanan ve 17 Haziran tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.G. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.K, Y.S.Y, E.E. ve F.V. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Pendik'te uyuşturucu ticareti için kullanılan iş yerine operasyon kamerada - Son Dakika

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