Pendik'te 4 katlı binada yangın: 3'ü çocuk 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

PENDİK'te 4 katlı bir binanın en üst kattaki dairesinde yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören komşular durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YANGINDA 3'Ü ÇOCUK TOPLAM 6 KİŞİ KURTARILDI Olay yerine sevk edilen Pendik, Kurtköy ve Tuzla itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü küçük yaşlarda toplam 6 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ambulansta oksijen verilerek müdahale edildi. 6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Yangının çıktığı dairenin karşında oturan bir kişi, "Sabah saat 08.30 gibi hafiften sesler geldi. Evde çocuklar olduğundan onlar ses yapıyor zannettik. Zil çaldı. Yangın var, daireyi boşaltın dediler. İçeriye giremedik, komşular balkona çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Sağolsun 3 bayan ve 3 çocuğu kurtardılar. Sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumları çok şükür iyi, yangının nedeni araştırılıyor" dedi.

Yangın çıktığı dairede yaşayan İhsan Aydın "Gece vardiyasında çalışıyorum. İşten yeni geldim. İçeride annem, kız kardeşim, eşim ve çocuklar vardı. Şu an için onlarda hiçbir şey yok" diye konuştu.