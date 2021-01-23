Pendik ve Maltepe'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika

Pendik ve Maltepe'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Pendik ve Maltepe\'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Son Güncelleme: 23.01.2021 16:25

DHA Pendik ve Maltepe'de Kapkaç, otomobil hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık yapan M.C.B. çalmış olduğu otomobille birlikte yakalandı.

İSTANBUL- DHA Pendik ve Maltepe'de Kapkaç, otomobil hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık yapan M.C.B. çalmış olduğu otomobille birlikte yakalandı. M.C. B.'nin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik ve Maltepe'de 18 ile 2o ocak tarihlerinde meydana gelen kapkaç, otomobil hırsızlığı ile işyerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, bütün bu hırsızlık olaylarının

M.C.B. isimli şüpheli tarafından yapıldığını belirledi. Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli M.C.B. 20 Ocak'ta Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde çaldığı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan M.C.B. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelinin hırsızlık anları kameralara da yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik ve Maltepe'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik ve Maltepe'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada - Son Dakika
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