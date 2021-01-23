Pendik ve Maltepe\'de hırsızlık yapan şüpheli kamerada

İSTANBUL- DHA Pendik ve Maltepe'de Kapkaç, otomobil hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık yapan M.C.B. çalmış olduğu otomobille birlikte yakalandı. M.C. B.'nin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik ve Maltepe'de 18 ile 2o ocak tarihlerinde meydana gelen kapkaç, otomobil hırsızlığı ile işyerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, bütün bu hırsızlık olaylarının