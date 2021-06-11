Perakende ciro Nisan'da yıllık yüzde 66.3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro Nisan'da aylık bazda yüzde 5.4 düşerken, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 20 aylık, yüzde 14.2 yıllık düşüşlerin baz etkisiyle, yıllık bazda yüzde 66.3 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, perakende ciro Nisan'da yıllık bazda;

gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 28.2, otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarda yüzde 102.6, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 78.6 arttı.TÜİK verilerine göre, perakende ciro Nisan'da aylık bazda;otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlarda yüzde 9.9, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 6.7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 3.0 arttı.Yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişim, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor. (Grafik)