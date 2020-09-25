Son dakika haberi! Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 31 bin 870, Kolombiya'da 24 bin 924 ve Ekvador'da 11 bin 213'e yükseldi.

Son dakika haberi! Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Peru'da 31 bin 870, Kolombiya'da 24 bin 924 ve Ekvador'da 11 bin 213'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 870'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 235 artışla 788 bin 930'a, iyileşenlerin sayısı da 644 bin 345'e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 178 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 24 bin 924'e yükseldi.

Vaka sayısının 6 bin 555 artarak 790 bin 823'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 12 bin 684 artışla 674 bin 961 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42 artarak 11 bin 213'e, vaka sayısı ise 1254 artışla 131 bin 146'ya ulaştı.

Ekvador'da virüsü yenenlerin sayısı ise 102 bin 852 oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 20:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

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