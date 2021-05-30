Petshop mağazasında yangın çıktı, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı - Son Dakika

Petshop mağazasında yangın çıktı, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı

DÜZCE - Düzce'de bir petshop (evcil hayvan satan işyeri) mağazasında çıkan yangında 1 kuş telef olurken, vatandaşlar ise diğer hayvanların zarar görmemesi için seferber oldu.

Yangın, Düzce'nin Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir petshop mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Postoğlu'na ait petshop mağazasında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, aynı zamanda içeride bulunan hayvanları kurtarmak için seferber oldular. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ettiği sırada hayvanlar dışarıya çıkarıldı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, dışarı çıkartılan hayvanların korkmaması için özel ilgi gösterildi. Yangın alanında bir muhabbet kuşu telef olurken, dumanların arasında kalan diğer hayvanlarsa telef olmaktan son anda kurtarıldı. Olay yerine gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yılmaz ise korkan köpeklerden bir tanesi sahiplendi.

İş yeri sahibi Burak Postoğlu, "Yangın elektrik kontağından çıktı. 1 muhabbet kuşu telef oldu. Hayvanlarımızı hemen dışarı çıkarttık. Yangın kontrol altına alındı. Bir kuşumuz da dumanların arasından çıkarttık. Herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.